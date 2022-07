Nel corso di una conferenza-stampa tenutasi a Castellamonte nel pomeriggio di lunedì 4 luglio si è parlato del “Bivacco Beltrando”, realizzato dai Comuni di Frassinetto e della Valle Sacra e che verrà inaugurato domenica 10 luglio alle 11. E’ collocato sull’ardita e panoramicissima Punta Rama, a 2439 metri di altezza, ed è stato costruito con i finanziamenti del “Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte – Operazione 7,5.1” con capofila il Comune di Borgiallo. Lo ha realizzato la ditta “Valli Unite del Canavese” ed è intitolato al geologo Marco Beltrando, definito “un uomo, un padre ed uno scienziato che ha lasciato il segno pur essendo scomparso prematuramente”.

Ad occuparsi della struttura (non a gestirla in senso stretto dato che i bivacchi non hanno gestori e sono di libero accesso) sarà la neo-costituita associazione “Gli Amici del Bivacco Beltrando”, che hanno organizzato per la cerimonia d’inaugurazione un brindisi in simultanea, sia in cresta sia nel campo sportivo di Frassinetto. La scelta di questo secondo sito non è casuale: da lì decollerà infatti l’elicottero che, a partire dalle 9,30, consentirà a chiunque lo desideri di sorvolare la Bella Dormiente ed il Bivacco. Il servizio verrà effettuato dalla “HMB-Heli Mont Blanc”, durerà dagli 8 ai 10 minuti e costerà 60 euro a persona. Sarà necessaria la prenotazione al numero 349.2588017 (Daniele). Nel corso della giornata ci si potrà iscrivere all’associazione “Amici del Bivacco Beltrando”: il ricavato verrà utilizzato per il mantenimento ed il miglioramento della struttura. In caso di maltempo, l’inaugurazione verrà rinviata alla domenica successiva mentre l’effettuazione dei voli dipenderà dalle condizioni del tempo e dalla visibilità.

L’associazione “Amici del Bivacco Beltrando di Punta Rama” è stata costituita nel marzo scorso a Frassinetto per occuparsi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Questi i componenti del direttivo. Flavio Querio è il presidente, il geologo Daniele Chiuminatto il vicepresidente, Alice Brogliatto Mossina la segretaria, Giorgio Riva il Tesoriere. Gli altri consiglieri sono Andrea Montrucchio, Marco Amerio, Donato Troiano, Valentina Perono Cacciafuoco, Massimo Marchiando.

