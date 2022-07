Triste intervento, peraltro ancora in corso, per la squadra Soccorso alpino di Ivrea. Un signore residente sulla mulattiera che da San Germano di Borgofranco d’Ivrea sale fino a Nomaglio, uscito di casa per verificare il livello del ruscello ingrossato per l’improvvisa ed importante precipitazione, ha avvistato sul selciato, molto a monte dell’abitato, il corpo esanime B. F. classe 1944 residente a Cavaglia ‘. Ha avvertito subito i carabinieri. Il magistrato ha già autorizzato la rimozione.

