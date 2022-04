Sono riusciti a sposarsi qualche giorno prima che il brutto male che l’aveva colpita se la portasse via per sempre.

La notizia è stata postata sui social, e inviata ai giornali, dall’Ospedale Niguarda di Milano. Ripresa da Fanpage e dal periodico La Repubblica sta emozionando l’Italia intera.

“Ancora una volta – scrive il Niguarda – la cura prestata alle persone (pazienti e familiari) affidate al nostro Hospice “Il Tulipano”, ci ha portato a celebrare l’amore, in questo caso quello tra Laura ed Andrea che hanno scelto di unirsi in matrimonio…”.

E Andrea è Andrea Scutella, un nostro collega de La Sentinella del Canavese.

La compagna era ospitata all’Hospice “Il Tulipano” gestito dall’Asst.

Nelle foto del matrimonio tra i due giovani, pubblicate sempre dal Niguarda su Facebook, si vede Laura, costretta a letto, raggiungere Andrea accompagnata dal padre e dallo staff dell’Hospice. Una cerimonia toccante e commovente.

“È sempre un momento molto emozionante – continua il Niguarda – che coinvolge l’intera equipe, volontari compresi. Un momento nel quale tutto lo staff si sente “privilegiato” nel poter accompagnare, anche se con un fondo di tristezza, tappe significative della vita dei nostri pazienti. Purtroppo qualche giorno dopo la celebrazione Laura ci ha lasciato ma i suoi cari hanno voluto condividere questo momento.

Eventi come questo ci spingono a proseguire con sempre maggiore professionalità e umanità il nostro lavoro. Sempre più siamo convinti che curare una malattia sia perdente, se non si prende a cuore la cura della persona nella sua globalità. Questo sempre, non solo in cure palliative o in fase di terminalità.”

Ad Andrea le condoglianze di tutta la redazione de La Voce.

Commenti