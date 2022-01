L’Italia in questo momento è un Paese con 2,7 milioni di individui affetti da Covid (di cui tre quarti vaccinati, come emerge dall’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità): 2,7 milioni riconosciuti tali a seguito di tampone “positivo” a cui si sono sottoposti perché avevano sintomi, e quindi posti in isolamento (la gran maggioranza a casa, alcuni in ospedale). Ce ne sono però almeno altrettanti, tutti vaccinati, che hanno in corpo il virus e – siccome non hanno sintomi evidenti, non rilevati – lo portano in giro e lo diffondono, contagiando altre persone.

Lo portano in giro e lo diffondono, sì: su treni e autobus, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università, nei bar e nei ristoranti, ecc.: e lo possono fare grazie al super green pass, lo strumento introdotto dal Governo per «contenere la diffusione del contagio». Oltre 47 milioni di italiani hanno in tasca o sul telefono il super green pass ottenuto a seguito di vaccinazione, fatta magari tre o quattro mesi fa; da allora la maggior parte di loro non si è più sottoposta ad alcun tampone, potendo andare ovunque grazie al lasciapassare governativo: e così milioni di loro, asintomatici o paucisintomatici (ma comunque portatori di Sars-Cov2 e contagiosi), contribuiscono alla diffusione del virus. E contribuiscono ampiamente: molto più dei (pochi, ormai) non vaccinati: che, “tamponati” ogni 48 ore perché altrimenti non possono andare a lavorare, se trovati “positivi” – anche se asintomatici – vengono immediatamente posti in isolamento.

Il super green pass, com’era ampiamente prevedibile, si è quindi rivelato un boomerang: non garantisce affatto che il detentore sia “negativo”, ma anzi lo autorizza ad accedere a tutti gli ambienti – anche a quelli che dovrebbero essere “protetti” – e a moltiplicare le possibilità di contagio; non è un caso che, da quando è stato introdotto, il numero di “attualmente positivi” sia decuplicato e la curva della diffusione del virus si sia impennata come mai era accaduto prima. Un “provvedimento Tafazzi”, insomma.

Se in questo Paese ci fosse ancora un briciolo di raziocinio, a questo punto ci si chiederebbe: a cosa serve obbligare datori di lavoro, baristi, ristoratori, albergatori, parrucchieri, negozianti ecc. a chiedere a tutti il pass (e vietare l’ingresso a chi non ce l’ha) se anche chi ce l’ha potrebbe essere “positivo”? Che senso ha continuare, «per ragioni sanitarie», ad impostare le nostre vite – e discriminare le persone, e togliere loro libertà e diritti: sul punto è intervenuta anche Amnesty International – in base al possesso o meno del super green pass, quando è ormai chiaro che dal punto di vista sanitario (l’essere contagioso o meno) quel documento non prova assolutamente nulla? Perché continuare con questa assurda “selezione all’ingresso” quando è ormai evidente che – come ha ammesso anche il ministro israeliano Lieberman, membro del Governo di un Paese in cui, come in Italia, la percentuale di vaccinati è altissima – nel pass «non vi è alcuna logica medica o epidemiologica»?

Bene: siccome è ormai scientificamente dimostrato che il green pass rilasciato a seguito di vaccinazione non distingue in alcun modo chi è portatore del virus da chi non lo è, e siccome la sua introduzione ha avuto come unico effetto – grazie alla falsa sicurezza indotta dal suo possesso – quello di moltiplicare i contagi, il Governo cosa fa? Insiste con questo assurdo strumento coercitorio. La scorsa settimana ha emanato un decreto con ulteriori restrizioni, per impedire a chi non ha il green pass di fare le poche cose che ancora erano concesse. Non importa se uno è “positivo” o meno: dal 1° febbraio per andare all’ufficio postale, o in libreria, o a comprare un paio di scarpe bisognerà avere il green pass. Avremo quindi negozi, uffici pubblici, bar, ristoranti, alberghi, treni, ecc. pieni di persone inconsapevolmente “positive”, ma fornite di lasciapassare: un lasciapassare per il virus.

La curva dei “positivi” che da mesi continua a salire certifica il fallimento dello strumento adottato dal Governo allo scopo di – citiamo dalla Gazzetta Ufficiale – «contenere la diffusione del contagio»: il super green pass, in molti casi, si accompagna al virus. Il Governo ha ormai rinunciato ad arginare la circolazione del Sars-Cov2, aspetta il naturale «superamento del picco», e per sviare l’attenzione dell’opinione pubblica da questa tragica débâcle concentra tutti i suoi provvedimenti sulla vessazione dei pochissimi ancora non vaccinati, supportato dalla vergognosa campagna di denigrazione praticata quotidianamente dalla quasi totalità dei giornali e delle tv, con balle spaziali tipo «la maggior parte degli ospedalizzati sono non vaccinati, è per colpa loro che torniamo in zona arancione» (e invece – come si ricava dal bollettino Iss – in ospedale sono di più i vaccinati), oppure «nove posti su dieci in terapia intensiva sono occupati dai non vaccinati» (e invece sono meno del 15%). Tutto per scaricare le responsabilità su un capro espiatorio che ormai è un’esigua minoranza. E’ esattamente ciò che ha fatto in Francia il presidente Macron, quando ha dichiarato «les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder». Il premier Draghi, il ministro Speranza e le numerose forze politiche al Governo, con tutta l’informazione mainstream che esalta i loro provvedimenti e alimenta l’odio, stanno facendo la stessa cosa: ma almeno Macron, in un impeto di sincerità, l’ha detto.

Ogni tanto gli storici si interrogano su come sia stato possibile in molteplici circostanze, nella storia dei popoli e delle nazioni, che milioni di persone si siano fatte abbindolare dalle fandonie dei governi, discriminando incolpevoli minoranze e andando incontro a tragedie epocali. Pubblicano ponderosi saggi sul potere della propaganda e sull’acquiescenza dell’opinione pubblica di fronte a narrazioni false e manipolatorie, e si chiedono come tutto ciò sia potuto accadere. Sarà così, tra qualche anno, anche negli studi sugli anni del Covid e sulla discriminazione attuata mediante il super green pass. Purtroppo, però, quando cominciano ad occuparsene gli storici gli errori sono già stati commessi, le maggioranze silenziose hanno acconsentito, e le tragedie si sono già consumate.

