Un giorno….

Un giorno all’improvviso incontrerò delle persone che vestono il mio animo di letizia anche se il loro trasuda molte volte di mestizia, ma nonostante tutto infondono gioia e speranza nel futuro. Un giorno all’improvviso rimpiangerò di quelle persone che ho incontrato e non ho avuto il coraggio di abbracciare per dirgli quanto sono stati per me preziosi con la loro presenza. Un giorno morirò senza un perché, si fermerà il cuore, succederà come succedono le cose di ogni giorno. Un giorno all’improvviso uno degli ultimi battiti sarà per la prima e unica volta l’ultimo, e io me ne andrò via dalla quotidianità. Un giorno all’improvviso penso che in ogni momento la mia vita può cambiare e le cose che conosco cambieranno. Un giorno all’improvviso mi renderò conto di quante persone ho perso nel mio quotidiano cammino, mentre i giovani cresceranno, chi annoiato con la guancia appoggiata alla mano, chi secchione con la schiena dritta e altri eterni sognatori come me. Un giorno all’improvviso parlerò a dei giovani della gente andata un’ultima volta. Un giorno all’improvviso con la mano rugosa sfiorerò un vecchio libro, ma forse non leggerò più un libro. Un giorno all’improvviso morirò, e magari chi ancora mi conosceva si chiederà del perché e per come. Non vedrò le persone con la faccia stupita e distratta al mio funerale. Adesso all’improvviso penso che nella vita di ogni giorno incontro persone speciali che mi fanno dire che vale la pena vivere, vale la pena di lottare, vale la pena andare avanti, non solo per me ma per tutti e riprendo il mio quotidiano cammino.

Favria, 21.11.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno insieme possiamo trovare la strada migliore da seguire

