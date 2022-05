Lunedì 23 maggio apre i battenti il tanto atteso 3T BOUTIQUE HOTEL 4 stelle sulla scia degli eco alberghi di lusso. La città lo aspetta da anni anche in un’ottica di sviluppo di un turismo inclusivo ma in linea con le linee del turismo “business oriented”. E parliamo di 30 camere di cui 2 suites, 2 wellness, 6 deluxe, 2 prestige, 11 signature di cui 2 per disabili e 7 superior. Una favola.

“L’idea di offrire alla città di Ivrea un hotel – specifica la proprietà 3T Hotel – che fosse ideale per il turista che viaggia per lavoro ma con un occhio di riguardo per chi si lascia affascinare da questo angolo di Piemonte poco conosciuto è stata una sfida che abbiamo accolto con entusiasmo. La richiesta era fortemente sostenuta dalla compagine industriale e istituzionale quindi l’auspicio è di aver soddisfatto un’esigenza del territorio.”

ECO BOUTIQUE CON FILOSOFIA GREEN PER L’OSPITE

Il 3T boutique hotel è stato pensato e progettato con un profondo rispetto per la natura in ottica di un futuro sostenibile. La struttura è in legno, composta da pannelli in Xlam, che la rendono estremamente leggera e resistente utilizzando un materiale da costruzione sostenibile e con bilancio ecologico positivo. Il suo eventuale recupero a fine vita non danneggerà il nostro ecosistema. La coibentazione è garantita da un cappotto termico in fibra minerale. L’impianto di pannelli solari e fotovoltaici, in allineamento con la rotazione solare, per la produzione di energia termica ed energia elettrica, contribuiscono all’ottimizzazione e al risparmio energetico. Nelle aree lounge e reception sono presenti pannelli verticali di piante stabilizzate. L’illuminazione è integralmente a led per garantire altissimi rendimenti e limitare gli sprechi energetici ed è dotato di colonnine con ricarica elettrica Porsche per i veicoli elettrici ed ibridi. Si utilizza prevalentemente carta riciclata e bioplastica. Nelle camere viene lasciato il green program del 3T per coinvolgere gli ospiti nella filosofia ecosostenibile del boutique hotel.

SOGGIORNARE AL 3T SIGNIFICA LA RICERCA DEL DETTAGLIO

La cura dei particolari si nota sin dall’ingresso: reception e parti comuni sono arredate con pezzi della galleria d’arte del torinese Max Divenuto. Le tappezzerie delle camere sono di London Art e tutte diverse tra loro per conferire unicità all’ambiente, tipico di un Boutique hotel. Gli accessori bagno, le vasche, la rubinetteria e le pareti a vetro donano luminosità e leggerezza. Insomma una serie di accorgimenti pensati e voluti per una soluzione alberghiera che nulla ha voluto lasciare al caso. L’idea di un boutique hotel ricercato in tutti i suoi particolari, anche in quelle sfumature non immediatamente visibili all’ospite, è un progetto fortemente voluto dalla proprietà.

Lo sviluppo è frutto di preziose collaborazioni ingegneristiche/architettoniche e del supporto di un esperto in start-up e restyling ( Piero Ivaldi), finalizzate alla creazione di un concept originale e distintivo profondamente legato al tessuto della città. La cura in tutte le sue sfumature entra negli ambienti in forma di materiali, cromie, finiture e ispirazioni. Il progetto, guidato da un’attenta ricerca verso una grande raffinatezza interpretata in chiave contemporanea, non esplode in un lusso canonico ed esplicito ma in una location fatta di attenzioni e cura per chi sceglie di trascorrere una notte o più al 3T Boutique Hotel.

ACCOGLIENZA CURATA NEI DETTAGLI E NEL GUSTO

Chi viaggia per lavoro o per piacere non dimentica l’importanza dell’alimentazione sana e genuina in ogni momento della giornata. Il 3T è dotato di una cucina ricca e preziosa anche nel piatto. Materie prime del territorio, bilanciamento calorico per chi si concede pause sportive, golosità e raffinatezze per chi sosta alla scoperta di un angolo del Piemonte tutto da scoprire. Gli ospiti delle 30 camere del 3T possono trovare soddisfatti tutti i gusti e le esigenze anche da questo punto di vista. Un ristorante aperto anche al pubblico esterno per gustare le creazioni dello Chef Ugo Gastaldi e sedere al bancone del lounge bar.

XO RESTAURANT &LOUNGE BAR

La cucina del 3T hotel è firmata Ugo Gastaldi chef del XO. La tradizione del territorio sposa l’innovazione delle tecniche gastronomiche in linea con l’intera filosofia che sottintende al 3T. L’ospite del XO troverà soddisfatti sia i gusti di una cucina internazionale con piatti di carne e pesce ma anche la rivisitazione della classica cucina piemontese con i suoi piatti tipici dal vitello tonnato alla giardiniera. Privilegiata la scelta delle materie prime a chilometro zero e dei piccoli produttori locali per la frutta e le verdure.

“Ho deciso di accettare questa sfida lavorativa per l’amore che mi lega a questa terra, un territorio di eccellenza e di confine , ricca di tradizione, ma aperta al mondo, esattamente come la mia cucina.” commenta Ugo Gastaldi, Chef XO Boutique Hotel 3T

Commenti