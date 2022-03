Un giardino dedicato a Ilaria Alpi

L’amministrazione comunale ha intitolato un giardino, in via Montessori, alla memoria della giornalista Ilaria Alpi, uccisa il 20 marzo 1994, alle 15.30, a Mogadiscio in Somalia.

Un gesto semplice ma significativo, perché come ha detto la Presidente del Consiglio di Settimo, Carmen Vizzari, “Il giornalista racconta e non interpreta la realtà, ed è quello che hanno fatto fino alla fine Ilaria Alpi con il suo collaboratore e amico Miran Hrovatin”

A curarsi del giardino ci saranno gli Alpini di Settimo, che hanno preparato per l’occasione un rinfresco degno di nota.

Erano presenti molti della [...]