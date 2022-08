Un fiore nato da una stella.

Il gelsomino è una pianta originaria del Medio Oriente e dell’America meridionale, fiorisce a fine maggio, inizio giugno regalando un profumo straordinario.

Si tratta di un fiore conosciuto sin dai tempi più antichi da molti popoli, tanto che per gli arabi era il simbolo dell’Amore divino. Racchiude significati positivi che variano a seconda del colore: il bianco vuol dire amabilità; quello giallo felicità; il rosso significa che si desidera la persona alla quale si dona. Inoltre il gelsomino è legato anche alla sessualità e ai disturbi della mente, tanto che i Persiani producevano un olio dall’estratto dei suoi petali e lo offrivano agli invitati durante il banchetto. Secondo la tradizione aveva tra le qualità benefiche quella di alleviare i dolori del parto.

La nascita del gelsomino è legata alla mitologia araba in cui si narra la vita di Kitza, la madre delle stelle, che nel suo palazzo preparava gli abiti d’oro per le figlie. Alcune di queste iniziarono a protestare perché le vesti non erano all’altezza del loro splendore. Il loro chiasso disturbò Micar, il re dello spazio, che per punirle le cacciò dal firmamento strappando i loro abiti. La madre, spaventata che queste venissero calpestate dagli uomini, chiese aiuto a Bersto, la signora dei giardini, che le trasformò in fiori profumatissimi. l primo a coltivarlo in Italia fu Cosimo I de Medici, che però ne proibì la diffusione fuori dai giardini granducali. Secondo una leggenda, un giovane giardiniere rubò una pianta e la regalò alla sua fidanzata, che la mise in terra e la accudì con tanto amore. La pianta crebbe e fece tanti fiori meravigliosi. I due fidanzati si sposarono e vissero felicemente. La storia vuole che, dal quel rametto di gelsomino, trafugato dalla residenza dei Medici, nacquero quasi tutte le piante di gelsomino presenti in Italia. Da allora in Toscana, la tradizione vuole che le spose aggiungano un rametto di gelsomino al bouquet di nozze, in memoria della fortuna della ragazza vissuta al tempo dei Medici e come segno di buona fortuna e prosperità. Altra leggenda è quella di una giovane nomade araba di nome Jasmine, che si copriva il volto per proteggere la candida pelle dal sole. Un giorno, arrivò un principe da un ricco paese lontano e la chiese in sposa. Il padre della giovane acconsentì ed arrivarono schiavi e servi per scortarla all’harem. Anche nel palazzo più bello del mondo, Jasmine sapeva che non poteva vivere rinchiusa e mostrò il suo dolce viso al sole. Il sole rimase abbagliato dalla sua bellezza ed esaudì il suo desiderio, trasformandola in un gelsomino, che nasce libero nei luoghi più luminosi del mondo. La specie più conosciuta è lo Jasminum officinale che ha come caratteristica la presenza di cinque petali. Il numero cinque, nella tradizione orientale è molto significativo poiché rappresenta la Grande Madre che ha assunto vari nomi a seconda delle civiltà diventando Afrodite per i greci o Ishtar per i babilonesi. È un fiore caro alla città di Damasco, chiamata anche la città dei gelsomini. La pianta non richiede molta attenzione e cresce rapidamente. Essendo una specie rampicante ha comunque bisogno di un sostegno per crescere, come pergolati o semplici fili metallici. Il gelsomino ama le zone di calore, anche se non dirette, e nonostante cresca in luoghi con inverni rigidi e temperature al di sotto dei 10°C, non ama le correnti fredde. Per crescere ha bisogno di un terreno costantemente umido, soprattutto nel periodo estivo.

Favria, 14.08.2022 Giorgio Cortese

