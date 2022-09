Un eroe nel quotidiano.

Oggi voglio parlare di un donatore di sangue. Se si pensiamo bene, questa persona è talmente modesta che non vuole essere citato con il suo nome, ma è stato sino ad oggi un privilegiato, il poter donare il sangue godendo sempre di buona salute.

Oggi ha 59 anni, e dall’età dei 18 anni ha iniziato a donare costantemente.

Questa passione ha coinvolto tutti i tuoi famigliari che donano, non vi dico se in Avis o in Fidas.

Oggi questo eroe anonimo nel quotidiano ha raggiuntole le 196 donazioni, donando più di 88 litri di sangue.

Caro anonimo volontario hai sfruttato bene il tuo talento di stare in salute donando il sangue e aiutando il prossimo.

Sono tante le 196 donazioni, una dietro l’altra, fatte di pazienza, orgoglio e tenacia sottraendo anche tempo alla tua famiglia.

Tu sei donatore di vita, hai permesso che altre persone che nemmeno conosci di ottenere trasfusioni, a persone debilitate, interventi a chi era ricoverato e trapianti ai malati.

Con il Tuo costante e continuo gesto hai promesso a delle persone che non conoscerai di continuare a sognare e permesso di realizzare i loro sogni.

Hai regalato la speranza dentro una sacca di sangue malgrado le quotidiane difficoltà nel continuare a donare, sempre con entusiasmo e senza mai tirarti indietro.

Carissimo non hai donato non solo 196 sacche ma anche ogni volta hai donato l’entusiasmo del dare, l’entusiasmo del dono che è il motore della vita, la vita che continui a donare a chi è nel bisogno ogni volta che stendi generosamente il braccio.

Grazie di cuore.

Favria, 23.09.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Un giorno senza risate è un giorno sprecato. Felice venerdì.

