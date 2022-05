SAN SEBASTIANO DA PO. La bella stagione è ormai alle porte e un altro anno scolastico si appresta alla sua conclusione. Un anno trascorso di nuovo a scuola, fra i banchi e i quaderni; un anno in cui si è ripreso gradualmente a stare insieme, a vivere la comunità e la socialità. Per continuare su questa strada, per ritrovarsi nella collettività civica, il plesso di Casalborgone della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo di Brusasco, in collaborazione con i comuni di Casalborgone e di San Sebastiano da Po, ha organizzato due eventi musicali sul [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.