Per fare di Ivrea la Capitale del libro ci vogliono i soldi e ne arriveranno 500 mila da Roma, altri 200, forse 300 dalle Fondazioni bancarie e dagli sponsor. Questo non basta! Si dovranno anche gestire e spendere nell’arco di poco meno di un anno. Sembra facile ma così non è. Impensabile poterlo fare affidandosi agli uffici comunali. Tra delibere e determine, burocrazia e farraginosi meccanismi, di anni ce ne vorrebbero almeno tre. In quest’ottica l’Amministrazione comunale sta pensando ad un “Comitato di scopo” presieduto dall’assessore Costanza Casali, con la presenza dell’assessore regionale [...]





