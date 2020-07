Egregio Signor Sindaco Stefano Sertoli,

sono un cittadino eporediese che per ragioni di lavoro è spesso fuori Canavese, ma ogni volta che torno a casa capisco quanto preziosa sia la qualità della vita che qui si propone. Per carità, quando parlo con i miei figli dicono che a Ivrea non c’è una proposta, che è una città morta, che non c’è mai niente…

“Però abbiamo IvreaEstate!” provo a ribattere. Risata. “Ma no, pa’, l’hanno chiusa!” “Come chiusa?” “Massììì, il Sindaco, l’ha chiusa”. Potrà immaginare come ci sia rimasto male a vedere spuntata una delle poche frecce che potevo opporre alla denigrazione della nostra vita culturale estiva.

Lei sa, signor Sindaco, i giovani vanno giù in modo un po’ grezzo… insomma, capisco che mi devo informare altrimenti. E leggo delle scarse risorse, delle incomprensioni, dell’impossibilità a trovare un accordo per avere anche quest’anno la rassegna estiva.

Peccato, penso, gli altri anni con moglie e amici era bello passare al ristorante un po’ presto alla sera, fare quattro passi e poi entrare nel cortile di piazza Ottinetti per un film, uno spettacolo musicale o teatrale.

E quindi che facciamo nelle sere estive, qui ad Ivrea?

Mi chiama un amico: “Ha i sentito a Rivara?” Rivara… non so quasi dov’è, Rivara. “Il Sindaco sta organizzando una rassegna di film per agosto. Faranno proiezioni tutte le sere!” Provo rapidamente a immaginare i costi per organizzare un evento del genere ex novo, e lungo tutto un mese, deformazione professionale… costi importanti, gli impianti, il noleggio dei film, la Siae… “E la cosa più interessante è che l’ingresso è gratuito!!!” conclude il mio amico.

Quindi a Rivara, 2500 abitanti, fanno una rassegna tutte le sere di agosto gratuita. È una bella notizia, non crede? Utile anche per i cittadini di Ivrea. Chissà se c’è un buon ristorante anche a Rivara…

La saluto cordialmente

Un cittadino eporediese che ama il cinema

Commenti