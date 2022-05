login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Moto contro auto. Un centauro è ricoverato in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto questa mattina intorno alle 11 di questa mattina, in via Pinchia a Ivrea. Si chiama Admir Shala, 35 anni, originario del Kosovo, ma residente a Pavone Canavese. Soccorso dal 118 è stato poi caricato a bordo dell’elisoccorso e trasportato al Cto di Torino dove si trova in prognosi riservata. Illeso, per fortuna, l’automobilista al volante della Volkswagen Polo, un 22 enne di Issogne (Aosta). La dinamica è al vaglio della polizia municipale e secondo una prima dinamica, auto e moto stavano [...]