UN CARNEVALE DI RICORDI

Nel 2021 il Carnevale si ferma, ma non i ricordi di coloro che ne condividono l’amore e la passione. La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea lancia un’iniziativa social per raccogliere immagini, video e storie che permetteranno di rivivere, dal 6 gennaio fino a fine febbraio, le storie e le emozioni di una festa unica nel suo genere.

Lo Storico Carnevale di Ivrea è un magico connubio di ricordi ed emozioni vissute ogni anno da migliaia di persone in maniera unica ed irripetibile. All’interno di un cerimoniale che è storia condivisa, il popolo è protagonista ma ciascuno vive la festa a modo proprio, ritagliandosi uno spazio, un ruolo, o magari come semplice spettatore innamorato dei colori, dei suoni e della tradizione che sono propri della nostra manifestazione. Il Carnevale vive e si rinnova attraverso il contributo di tutti. Il COVID-19 è riuscito a interrompere questo percorso che finora si era fermato solo durante le due Guerre Mondiali e nel 1960 per la morte di Adriano Olivetti. Oggi però, rispetto al passato, i social media e le nuove tecnologie ci danno l’opportunità di rivivere la festa attraverso immagini, video e storie custoditi da ciascuno di noi in una sorta di archivio personale che rappresenta il patrimonio di emozioni che il Carnevale ha saputo generare in tutti questi anni.

Lo Storico Carnevale di Ivrea è un collage fatto di migliaia di momenti, più o meno ufficiali, ciascuno indispensabile per celebrare Violetta e lo spirito di libertà di un popolo. Nel 2021 il tiranno sarà simbolicamente rappresentato da un virus invisibile venuto da lontano, e la vittoria popolana questa volta non si compirà attraverso la rappresentazione fisica di un canovaccio, ma nel ricordo di momenti ed emozioni vissute da ciascuno nelle edizioni passate.

La Fondazione dello Storico Carnevale di Ivrea, in accordo con l’Amministrazione Comunale e con le Componenti, nell’anno più difficile si impegna a raccogliere questa eredità fatta di ricordi e lancia “Un Carnevale di ricordi”, un’iniziativa social che permetterà a tutti di condividere immagini, video e racconti dei momenti più belli e indimenticabili vissuti da ciascuno durante il proprio Carnevale. Il materiale raccolto attraverso l’hashtag #uncarnevalediricordi o inviato all’account dedicato uncarnevalediricordi@storicocarnevaleivrea.it verrà selezionato e pubblicato sui canali social ufficiali dello Storico Carnevale di Ivrea a partire dal 6 gennaio fino a fine febbraio. Mille occhi e mille emozioni per raccontare un’unica grande passione: quella per il nostro Carnevale, nella speranza di tornare a riviverlo presto tutti insieme, in piazza.

