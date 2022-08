Un caffè alla…menta!

Carissimi, sono stato invitato ad assaggiare a casa un concittadino favriese una vera delizia che personalmente non conoscevo.

Di cosa parlo? Del caffè alla menta, che pare sia molto rinomata a Padova, dove è conosciuto come caffè alla menta del Pedrocchi, o Pedrocchino, qui venne creato per la prima volta da un Maestro Caffettiere del Gran Caffè Pedrocchi con il desiderio di realizzare il perfetto equilibrio tra caffè, menta, panna e cacao amaro.

Beh noi non siamo arrivati a tanto, ma già assumere un caffè dove al posto dello zucchero mettiamo un goccio di estratto di menta, una vera libidine delle papille gustative, specialmente le mie poco abituate ad assumere sostanze dolci, in genere bevo il caffè amaro.

Chiacchierando davanti al caffè alla menta il discorso è caduto sulla pianta aromatica, la menta.

Il nome latino della menta è mentha, questo rimanda a un antico mito greco, narrato da Ovidio nelle metamorfosi.

Secondo questo mito, una ninfa d’acqua di nome Mentha, creatura di bellezza straordinaria, figlia del dio dei fiumi Cocito, avesse una relazione con Ade e che la moglie di questi, Persefone, travolta dalla gelosia usò i suoi poteri per trasformarla in una pianta insignificante e a bassa crescita, sottoposta al calpestio dei passanti. Ade nulla poté per annullare questa trasformazione, ma conferì alla pianta una straordinaria fragranza in modo che quando veniva calpestata, la sua vera bellezza potesse manifestarsi sotto forma di aroma.

Nell’antica Grecia la menta veniva usata nei rituali funebri insieme al rosmarino e ad altre erbe aromatiche. Quest’uso della menta nei funerali e l’associazione con la morte e l’aldilà avevano probabilmente ragioni pratiche, correlate al fatto che l’intenso aroma della pianta potesse coprire gli odori del corpo dei defunti. Gli antichi romani utilizzarono le proprietà detergenti e rinfrescanti della menta, che aggiungevano comunemente ai loro bagni oltre che per lavarsi i denti, aprendo la strada a un impiego ancora attuale. Gli antichi Greci e Romani l’apprezzavano quale stimolante dei piaceri amorosi.

Le spose, per essere gradite agli sposi, ne intrecciavano i fusti fioriti ed odorosi nelle corone nuziali.

Gli Assiro-babilonesi la impiegavano contro l’atonia gastrica, mentre gli egizi la usavano per trattare i problemi digestivi, ma anche nelle operazioni di imbalsamazione e mummificazione. Anche gli antichi rituali ebraici prevedevano di spargere foglie di menta sul pavimento della sinagoga, così che mentre le persone calpestavano le foglie, venisse rilasciata la fragranza della menta.

Dioscoride, Plinio e Galeno le attribuirono proprietà stimolanti dello stomaco, mentre Ippocrate la considerava una pianta anafrodisiaca.

Diversi testi riportano credenze secondo le quali i Latini vietavano il consumo di menta ai soldati, perché se resi schiavi del suo potere afrodisiaco avrebbero preferito impegnarsi nelle battaglie amorose anziché in quelle con il nemico.

A conferma delle virtù stimolanti della pianta, presso alcuni popoli del Mediterraneo era tradizione la prima notte di nozze distribuire moltissime foglie di menta sul pavimento della camera da letto.

L’opinione che la pianta possedesse qualità corroboranti rimase tale fino al XVII sec. poi nell’Ottocento si affermò il convincimento che questa erbacea avesse solo la virtù di stimolare l’apparato digerente.

Attualmente si riconosce alla menta un’azione corroborante dello stomaco e del sistema nervoso centrale, se ne consiglia l’uso per curare l’alito cattivo e le infiammazioni delle mucose.

In erboristeria questo prodotto naturale trova grande considerazione per pozioni rigeneranti e bagni tonificanti.

Parlando dell’uso della menta in cucina possiamo ricordare che mentre Apicio, il famoso cuoco dell’antica Roma, l’apprezzava per insaporire piatti rustici e campagnoli.

Attualmente le sue foglie si utilizzano abbondantemente nelle regioni centro meridionali per aromatizzare paste, semifreddi, frutta e verdure stufate, in particolare melanzane e zucchine.

Nel Medioevo la menta veniva comunemente utilizzata come rimedio popolare per problemi gastrici, mal di testa e altri disturbi. In Cina applicavano l’olio essenziale di menta con un pennellino per calmare prontamente i dolori nevralgici della faccia.

Esistono numerose varietà di menta selvatiche e da giardino, tra quelle più usate in gastronomia spicca la menta piperita, nata in Inghilterra della peppermint, ibrido naturale nato attorno al Seicento, dal sapore molto forte adatto nelle preparazioni dolci e nelle bevande.

Alla fine dell’incontro possiamo dire che la vita è una bellissimo e interminabile viaggio alla ricerca della perfetta tazza di caffè.

Favria, 13.08.2022 Giorgio Cortese

