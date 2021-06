Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Perfetto! Abbiamo un nuovo direttore generale dell’Asl To4. Si chiama Stefano Scarpetta. È giovane e ha già lavorato in quasi tutte le Asl del Piemonte e pure in Lombardia. Abita a Lessolo e fa le vacanze a Viù ma – almeno così pare – in ambito politico nessuno lo conosce. Se davvero così è, forse, si ricomincia con il piede giusto e presto ci dimenticheremo di quel Commissario straordinario che, con la politica, aveva condito tutto, anche i centri vaccinali (di destra e di sinistra), trovando persino il tempo – e non si capisce dove abbia potuto trovarlo uno che deve amministrare 4.200 persone – per inaugurazioni e passeggiate festanti fin dal suo esordio.

Il lavoro che attende Scarpetta non sarà facile nè di poco conto. L’Asl To4 è infatti, completamente fuori controllo. Lo ha scritto chiaro e tondo il Collegio sindacale in una recente relazione inviata alla Corte dei Conti. In mano ai primari che governano le “sale operatorie” e coltivano le proprie clientele. In mano ai funzionari che bloccano i nuovi bandi preferendo le proroghe. In mano a Dio per le cure al cittadino, ma di miracoli (ahìlui), non se ne ha notizia.

Sullo sfondo 24 milioni di perdite nel 2020, altrettanti nel 2019. Si aggiungono le fatture caricate sulla piattaforma regionale che non coincidono con quelle inserite nel cassetto fiscale.

Che fare? Da un punto di vista contabile l’esame di ogni atto amministrativo a cominciare dagli affitti “inutili” ivi compreso quello per gli Ex Artigianelli di Ivrea (quasi una mazzetta alla Diocesi di Ivrea). Da un punto di vista medico e sanitario ascoltare con pazienza i consigli dei medici di famiglia, gli unici ad avere il quadro della situazione.

Liborio La Mattina

