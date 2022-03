SAN SEBASTIANO DA PO. Sabato 26 marzo 2022 sarà una giornata particolare a San Sebastiano da Po. Infatti, l’amministrazione comunale guidata da Beppe Bava ha scelto di organizzare un la Festa dell’Albero. In quest’occasione, come da tradizione, sarà piantato un albero per ogni nuovo nato nel 2021, ma non solo.

Il ritrovo per tutti i neonati ed i bambini del paese è alle 10 presso il salone polivalente di Piazza Agnelli, dove ci sarà una speciale accoglienza da parte degli studenti delle scuole dell’infanzia e primaria. Sempre in quel momento l’UniTre donerà un presente ai nuovi arrivati nella comunità.

Si proseguirà poi con una passeggiata tra i sentieri di San Sebastiano, per cui si consiglia un abbigliamento adeguato. Il percorso tra gli alberi sarà allietato da letture a cura di Angelo Finiguerra ed Alessia Facchinello.

Infine, si concluderà la mattinata presso la Biblioteca Comunale per inaugurare la nuova insegna. Seguirà una merenda per tutti.

