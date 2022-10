Un aiuto per arrivare a fine mese: al via domande per il Fondo di sostegno all’affitto.

Al via a Torino la presentazione per le domande per avere un aiuto per il pagamento dell’affitto.

Dal 24 ottobre al 30 novembre è possibile partecipare al bando del Fondo Nazionale per il sostegno alla locazione’ per l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di affitto per l’anno 2022.

Si tratta di un supporto, finanziato con fondi dello Stato e della Regione, per persone che vivono in affitto con contratto regolarmente registrato, hanno un reddito non superiore a 25mila euro, con Isee inferiore a 21.752 euro e il cui canone di affitto per il 2022 non superi i 6.000 euro all’anno.

La domanda può essere presentata on-line su TorinoFacile, via Pec o con raccomandata AR.

“Iniziative come il Fondo – sottolinea l’assessore comunale al Welfare Jacopo Rosatelli – aiutano a garantire il diritto all’abitare di ogni persona, una misura concreta per sostenere famiglie e singoli a basso reddito rimborsando parte del loro affitto in questo anno così critico. È importante che le procedure di richiesta non siano un ostacolo che impedisce ad alcuni di chiedere aiuto: per questo è disponibile un servizio di aiuto alla compilazione dei documenti al numero 011.01124300″.

