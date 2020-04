Un aiuto concreto a tutti gli edicolanti. 50 centesimi subito per ogni giornale

Un aiuto concreto, immediato e veloce a tutti gli edicolanti, ultimo anello di una filiera che ha consentito a noi di continuare a scrivere e ai cittadini di rimanere informati, nel tempo sospeso della Covid-19. Fondamentali per la nazione come lo sono le Farmacie e i negozi di generi alimentari. Molto semplicemente a pagina 3 de La Voce in edicola oggi martedì 21 aprile abbiamo pubblicato un buono di 50 centesimi. I lettori potranno scegliere se utilizzarlo per uno sconto di 50 centesimi sul numero del 28 aprile oppure regalare questi soldi al proprio edicolante di fiducia consegnando a lui il buono.

Un’operazione fedeltà. Un modo per dire che ci siamo e vogliamo continuare ad essere al centro di una Comunità. Un modo per sentirci tutti uniti a combattere lo stesso identico nemico che qui, più che da altre parti, sta facendo vittime e seminando tristezza.

L’iniziativa si aggiunge alle altre messe in pista da questa testata che – ed è bene sottolinearlo – ha davvero una grande voglia di lasciarsi indietro questo triste momento, per poter ricominciare a criticare le amministrazioni comunali, condividere commenti, ospitare foto di sagre e feste, piangere, ridere, abbracciare tutti quanti e primi fra tutti quegli anziani reclusi in casa come mai avrebbero pensato di finire.

Liborio La Mattina

LE INIZIATIVE DE LA VOCE NEL TEMPO SOSPESO DEL COVID

Rivolte ai cittadini

• Abbonamento gratis al giornale on-line per un mese

• Mascherina chirurgica gratis

• Buono di 50 centesimi per l’acquisto di una copia del giornale. Pubbicato a pagina 3 del 21 aprile, utilizzabile per il numero del 28 aprile

Rivolte ai commercianti

• Banner gratuito su www.giornalelavoce.it a tutti i commercianti che si abbonano all’edizione digitale del giornale

• www.telaporto.it, nuovo sito per la promozione della propria attività completamente gratuito

Rivolte agli edicolanti

• 50 centesimi per ogni copia venduta del giornale in edicola il 28 aprile

