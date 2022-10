Il progetto “25 per 3” non si ferma. Martedì scorso, si è tenuta in Comune a Rivarolo, la prima riunione fra gli assessori alla cultura di Castellamonte, Claudio Bethaz, Cuorgnè, Laura Ronchetto, e Rivarolo, Costanza Conta Canova, per definire i contorni dell’evento per una celebrazione intercomunale del 25 aprile.

“Senza togliere a nessuno dei Comuni partecipanti la prerogativa di organizzare le proprie celebrazioni, incastrandole magari sugli eventi promossi dai tre Comuni” ha spiegato Guido Novaria, consigliere comunale rivarolese con incarico alla Memoria.

Novaria aveva lanciato l’idea del 25 aprile intercomunale durante la [...]