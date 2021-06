Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Cari bimbi,

è arrivato l’ultimo giorno di un anno scolastico travagliato, complesso, ma ugualmente bellissimo. Un po’ di nostalgia, un po’ di futuro, un po’ di speranza, e la preghiera che dal prossimo giro il cammino sia più felice. E che la scuola sia sempre vita, amicizia vera, che sia per voi, che siete i nostri bambini, ciò che è stato per noi: curiosità, conoscenza, crescita. Non solo socialità, non si va a scuola soltanto per stare con gli amici, per quello c’è il parco giochi. Preparazione, sapere, cultura devono venire prima.

Cari bimbi, quest’anno la scuola è stata tanto faticosa, per voi e per i vostri maestri, che non hanno mollato mai: sappiate che i successi piccoli o grandi passano attraverso il sudore. Senza, non si va da nessuna parte, e progredire, da sempre, è un premio all’impegno ed è una metafora della vita: dal cielo non piove nulla, o poco.

Cari bimbi, la scuola è educazione, parola antica e purtroppo un po’ in disuso, ma il linguaggio, i comportamenti, gli atteggiamenti nascono, oltre che in famiglia, a scuola. Lì diventate donne e uomini consapevoli.

Cari bimbi, la scuola è rispetto delle persone e delle cose. A scuola vi accorgete di non essere unici al mondo. Esistono gli altri, le cose degli altri e quelle di tutti. Inoltre, ed è una grande fortuna, la nostra è una scuola cosmopolita, vi confrontate con altre culture, lingue, tradizioni, ed è bellissimo poiché potete scoprire il mondo – e noi con voi – senza muovervi di qui. Per questo è ancora più necessario che impariate a rispettarvi tra voi e a rispettare gli adulti che camminano al vostro fianco. Sui banchi, sapete, sono nati affetti che ancora oggi condividiamo e fanno felici i cuori di chi, anche dopo anni, si incontra. L’amicizia, come l’amore, può nascere dallo studio, sui libri, dall’impegno.

Cari bimbi, la scuola è passione perché una cosa che vi dà letizia la fate più volentieri. Imparare, crescere, studiare sono cose belle, anche se impegnative. Se vi piace farle, tornerete a scuola con gioia. E vorreste che non finisca mai.

