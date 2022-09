In occasione del voto per il rinnovo delle Camere hanno organizzato un “referendum popolare autogestito” alternativo, e la polizia, a Torino, ha interrotto le operazioni e ha messo sotto sequestro, per violazione di alcune leggi in materia elettorale, gli scatoloni utilizzati per raccogliere le schede.

Così si è chiusa l’iniziativa del Comitato di Liberazione Nazionale varato mesi fa dal giurista Ugo Mattei, docente universitario a Torino, nel corso delle proteste No Pass. Fra le proposte del ‘Resistendum’, come è stato chiamato, c’erano l’uscita dell’Italia dalla Nato e dall’Oms come “primo atto di una rivolta non violenta di massa”.

Gli agenti della questura sono entrati nel circolo privato adibito a seggio e hanno prelevato scatoloni e volantini; quindi hanno formalizzato una contestazione amministrativa (la multa va dai 103 ai 1032 euro) sulla base di una legge del 1993. Dal Cln, dopo avere precisato che non si trattava di urne elettorali vere e proprie, ha annunciato che presenteranno un ricorso.

