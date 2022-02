Borgosesia (Vercelli) ha accolto questa mattina i primi profughi arrivati dall’Ucraina in guerra: sono due mamme con i loro bambini di 11 e 15 anni, e un terzo ragazzino di 11 anni. Le due donne hanno raggiunto la madre, che vive a nella città valsesiana con il marito.

A riferirlo, in una nota, il sindaco Paolo Tiramani, insieme con il vice Fabrizio Bonaccio e il consigliere ai Servizi sociali Francesco Nunziata. “E’ stato commovente accogliere in municipio queste persone, di grandissima dignità – sottolinea Tiramani -; non hanno chiesto nulla di materiale, ma solo un’assistenza [...]



