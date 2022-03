CASTELLAMONTE. Ventimila euro in aiuti in medicinali per l’ospedale militare d’emergenza di Leopoli e generi alimentari raccolti dalla popolazione del Canavese che verranno portati a Przemysl, centro di soccorso e accoglienza dei profughi ucraini che entrano in Polonia, “beni di ristoro e di prima necessità per i bambini e per le mamme che arrivano stremati al confine dopo giorni di cammino“. È il carico partito ieri sera da Castellamonte su un pullman di aiuti umanitari che attraverserà Italia, Austria e Repubblica Ceca e al ritorno porterà in Italia profughi ucraini per ricongiungersi con familiari, [...]





