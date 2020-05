UCAS!

La nave Italia è ancora nel mezzo della tempesta del coronavirus, anche sei i primi spiragli di sole danno ancora più forza alla speranza e alla voglia di tutti noi italiani di mettercela tutta per uscire da questo fortunale che ha sconquassato negli animi e anche economicamente tutti noi italiani. Stare a casa e non uscire per fare passare questa tempesta non è facile per quelle famiglie che abitano in piccoli alloggi e non hanno le tenute simili a regge dove alloggia i Vip con mega parco annesso. Non è facile per quelle famiglie che da più di un mese non lavorano e i pochi soldi cominciano a scarseggiare. Siamo nell’occhio del ciclone e con la nave Italia che per la virulenza del morbo ha perso terreno perché giustamente dovevamo metterci in sicurezza. Ma non vorrei che nel continuare la cura dell’Italia la nave si salva ma periscono per troppe cure gli italiani, Italia guarita ma gli italiani… Ma adesso non voglio fare polemiche ne prestarmi a sterili discussioni politiche, per quello ci sarà tempo dopo. Ma una considerazione la voglio fare, con questa epidemia è sorto ancora una volta quale è l’italica debolezza, la burocrazia che genera e alimenta dell’immondo burosauro dell’UCAS. Ufficio Complicazioni Affari Semplici e il patrio dilemma di decidere di non decidere, dove si creano commissioni, comitati che poi non decidono perché per ogni decisione presa per il bene degli italiani si corre il rischio di prendersi poi la denuncia di qualche pincopallo di turno che ravvedere un modus operenadi fuori dalle normali regole, che per la maggior parte sono legate e strette dal burosauro che dalla legge emanata deve aspettare il decreto attuativo o dall’emergenza di acquisto materiale sanitario si sente estromesso dalla gara e ricorre giudizialmente. Ecco perché a differenza di altri paesi il nostro navigare per uscire dalle secche della tempesta è lento e macchinoso e poi per dirla tuttta, ma oggi non sento più nessuno che nuore d’infarto e tumore o altra complicazione ma solo del virus? Sarà solo una mia personale impressione e forse mi sbaglio….mah. Personalmente sono ottimista e nutro grande speranza perché noi abitanti dell’Italico Stivale con l’Ucas del Burosauro abbiamo affinato come anticorpo della fantasia dell’invettiva e l’arte di arrangiarci e ne usciremo anche questa volta. Coraggio, se rimaniamo uniti e facciamo tutti la nostra parte con passione e speranza non sarà l’ennesimo burosauro con l’Ucas e farci desistere.

Favria, 7.05.2020 Giorgio Cortese

Abbiamo tutti bisogno di una piccola scintilla di vita. Il buio pesto della notte non piace a nessuno. Dona una luce di speranza a chi ne ha bisogno, dona il sangue. Vieni a donare il sangue a Favria venerdi 8 maggio , cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola. Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

