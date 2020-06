Il Borgo Nuovo Twirling è fermo al palo. Gaetano Annaloro, storico dirigente del sodalizio di Settimo Torinese, non nasconde il difficile momento che sta vivendo l’associazione sportiva guidata dalla presidente Adalgisa Barchetta: “Siamo in stand by e non sappiamo quando la situazione si sbloccherà. Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Twirling ha approvato lo scorso 23 maggio il protocollo sanitario e da lunedì 25 maggio si può tornare a praticare il twirling, ma penso che per quanto riguarda il Borgo Nuovo Twirling l’appuntamento sia rimandato a settembre oppure ad ottobre”. Annaloro, attuale presidente del Comitato Regionale Piemonte della Federtwirling, premiato nel 2017 dal CONI con il conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo in riconoscimento delle benemerenze acquisite nell’attività dirigenziale, spiega così i motivi della scelta compiuta: “Solitamente chiudevamo l’attività a fine maggio e quest’anno dopo l’emergenza dovuta al Coronavirus non avrebbe avuto senso riaprire qualche giorno e poi di nuovo chiudere fino a settembre. Meglio così! Di certo il Borgo Nuovo Twirling, una delle società storiche del tessuto associazionistico di Settimo Torinese, sta vivendo un momento molto difficile e sarà dura ripartire. Confidiamo nel Piano triennale 2020-22 per lo Sport approvato ad inizio maggio dal Consiglio Regionale e messo a punto dall’assessore Fabrizio Ricca, che prevede un capitolo da 7 milioni e mezzo di euro di misure straordinarie per fronteggiare le situazioni di grande criticità provocate alle associazioni sportive dall’emergenza sanitaria in corso e aiutare la ripartenza del settore con un’attenzione particolare alle piccole realtà e all’attività giovanile, in modo da scongiurarne la chiusura definitiva. E confidiamo che le misure che verranno prese dal CONI e dalla stessa Federazione Italiana Twirling, diano nuova linfa vitale alla nostra associazione sportiva”.

