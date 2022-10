Era uscito di casa al mattino presto per andare a raccogliere castagne. Quando i famigliari non lo hanno visto rientrare si sono preoccupati e han subito dato l’allarme. In tanti si sono messi a cercarlo da tutte le parti per chilometri e chilometri. Alla fine lo hanno trovato comodamente seduto con le gambe sotto ad un tavolo di una osteria.

E’ successo venerdì 28 ottobre.

G. V., 61 anni di Nus residente a Borgofranco d’Ivrea, intorno all’ora di pranzo dice a tutti “Vado a raccogliere castagne” e si incammina verso Andrate.

Al calare della sera, non vedendolo rientrato, la moglie non ci pensa un minuto di troppo: chiama i carabinieri di Settimo Vittone, che a loro volta lanciano l’allarme alla Centrale Operativa del 112 e cominciano le procedure di ricerca.

La macchina dei soccorsi si mette in funzione immediatamente.

Da una parte i carabinieri di Settimo Vittone a pattugliare strade e stradine, dall’altra i Vigili del fuoco a scandagliare i boschi, puntando ad individuare almeno la posizione dell’auto. Al lavoro anche 20 tecnici della Delegazione canavesana e biellese del soccorso alpino, tecnici cartografi, una unità cinofila da superficie, un’unità cinofila molecolare ed un operatore di droni con rilevatore termico.

Infine alcuni uomini della Guardia di Finanza davanti ad un computer ad analizzare i dati della cella telefonica del cellulare che peraltro geolocalizzava l’uomo dalle parti di San Giacomo di Andrate ma con troppo approssimazione e in un raggio di parecchi chilometri.

Niente da fare. Inutili tutti i tentativi. Più nessuna traccia. Nè di lui, nè dell’auto.

La ricerca si risolve intorno alle 21 quando quando i carabinieri con una procedura analoga a quella utilizzata dalle fiamme gialle individuano il cellulare a Donato Biellese. C’è un indirizzo e pure un un numero civico. E’ quello della Cantina del Gallo, un’osteria di Lace. a pochi minuti da Biella e da Ivrea, in mezzo al verde.

Sul sito internet si legge che il locale offre una cucina di tipo piemontese con piatti preparati sul momento.

E ancora: “La posizione del Gallo immersa nel verde è anche l’ideale come base di partenza per passeggiate sulle montagne del Biellese o semplicemente per una pausa rilassante lontano da rumori e traffico cittadini…”

Ecco, diciamo che GV s’è concentrato soprattutto sulla “pausa rilassante”

