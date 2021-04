Sarà limitata alla presenza di una rappresentanza la partecipazione alle cerimonie che Comuni e Enti locali organizzano per onorare i caduti, le vittime e i luoghi della Resistenza Partigiana.

Non sono previste manifestazioni che non rispettino le misure in vigore a salvaguardia della salute; proprio la riconoscenza che dobbiamo a chi rappresenta la memoria del nostro Paese, ci impone di non creare situazioni di pericolo.

Avremo modo di riprendere le tradizionali manifestazioni popolari in presenza in tempi migliori che i nostri comportamenti permettono di avvicinare.

Con questo spirito il 25 Aprile è dedicato alla memoria ed è il momento più alto in cui dobbiamo affermare e rivendicare l ’ antifascismo come tratto indelebile della nostra democrazia e patrimonio di tutti.

Alle ore 16 del 25 aprile, in tutta Italia, nelle vie e piazze che portano nomi di antifasciste/i e partigiane/i deporremo i fiori della Liberazione.

In altre iniziative estranee alla ricorrenza nazionale e alle sue celebrazioni deve essere evitato l ’ utilizzo del logo e delle bandiere dell ’ ANPI, perché la Festa della Liberazione dal fascismo non si snaturi, favorendo i tentativi di chi vuole cancellarne il significato storico.