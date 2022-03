Alla fine la notizia è arrivata precisa precisa. Dopo che il Ministero dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha autorizzato la raccolta di offerte di acquisto delle società in amministrazione straordinaria Manitalidea e Manital Consorzio, i commissari Antonio Casilli, Francesco Schiavone Panni e Antonio Zecca (nominati il 17 settembre del 2019) e il perito Angelo Miglietta hanno dato il via a quattro bandi, per un importo complessivo di 37 milioni di euro.

La parte più importante della vendita riguarda appalti che il gruppo di via Di Vittorio si era aggiudicato: 10.198.000 per il contratto Sanità, [...]