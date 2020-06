Tutta Castelrosso piange Fulvio Bogetto

Se non ci fosse stato il coronavirus, in questi giorni d’inizio giugno l’avremmo visto in piazza Assunta a Castelrosso, a fare avanti e indietro insieme ai tanti volontari della Pro loco per preparare al meglio la festa patronale di San Giovanni.

Il covid-19 ha spazzato via gli appuntamenti della nostra estate e Fulvio Bogetto se ne è andato così, in silenzio, nello sconforto e nel dolore che hanno colpito la piccola comunità della frazione non appena s’è diffusa la notizia.

Venerdì sera ha chiuso gli occhi per sempre in un letto della terapia intensiva dell’ospedale di Chivasso, dov’era ricoverato da qualche giorno per le complicanze di alcune patologie di cui soffriva. Aveva appena 63 anni.

Pensionato Enel, aveva trascorso tutta la sua carriera lavorativa tra Settimo Torinese e Chivasso.

Molto attivo nel sociale, era stato volontario della Pro loco di Castelrosso per poi “scalare” tutte le cariche nell’associazione: prima consigliere nel direttivo, poi presidente nel triennio compreso tra il 2005 ed il 2007.

Anche nell’ultimo periodo continuava “a dare una mano” quando c’era da organizzare una festa o una manifestazione. Amava la montagna ed era un infaticabile ricercatore di funghi, sempre in compagnia del suo amato cane.

“Fulvio è un amico – lo ricorda il presidente della Pro loco castelrossese, Livio Daniele -. Mi ha insegnato tante cose e spesso mi ritorna in mente quando, io consigliere dell’associazione e lui presidente, mi spronava ad essere presente alle varie assemblee: ‘Livio non so se un giorno lo diventerai, ma fare il presidente vuol dire avere determinati compiti. Capirai che devi esserci in prima battuta e sobbarcarti tante responsabilità’. Aveva ragione. Queste parole me le ricorderò per sempre…”.

“Vogliamo semplicente dirti “Ciao Fulvio” nei tuoi trascorsi alla Pro hai contribuito alla crescita della stessa con grande impegno e caparbietà!”, è il messaggio su facebook postato dalla Pro loco di Castelrosso.

Fulvio Bogetto lascia la moglie Antonella e la figlia Vanessa, oltre alla sorella Maura.

I funerali verranno celebrati oggi, martedì 9 giugno, alle ore 15 nella Chiesa parrocchiale di Castelrosso.

