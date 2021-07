Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“A Piedi tra le Nuvole”, il progetto di mobilità sostenibile del Parco nazionale del Gran Paradiso, diventa maggiorenne: sono infatti passati 18 anni dalla prima edizione, nata per favorire gli spostamenti a piedi, in bici o in navetta dal Serrù al Colle del Nivolet, sopra Ceresole Reale, con la chiusura degli ultimi sei chilometri della provinciale 50. Anche quest’anno, tutte le domeniche estive dall’11 luglio al 29 agosto, Ferragosto compreso, la strada sarà chiusa al traffico privato.

Dopo aver lasciato l’auto al parcheggio del Lago Serrù, che da quest’anno sarà a pagamento con tariffa giornaliera di 5 euro, si potrà raggiungere il Nivolet a piedi, in bicicletta o salire in quota con le navette gestite da Gtt.

Commenti