TURISMO. “C’è molto Canavese e Valli di Lanzo nei voucher turistici proposti dell’assessorato regionale: all’offerta presente sul portali, che affiancano i siti delle iniziative locali. I voucher sono acquistabili singolarmente o in abbinamento a quelli relativi al pernottamento e spaziano dalla sistemazione alberghiera, passando per agriturismi, tour, trekking e eventi per tutti i gusti e le età”.

Lo sottolinea il consigliere regionale canavesano Andrea Cane, esponente della Lega. “Insieme a questa Giunta regionale fortemente improntata all’azione della Lega – dice Cane – abbiamo guardato al territorio con attenzione, valorizzando una terra con una vocazione turistica che va fatta emergere con iniziative di questo genere. Il successo si coglie nei dati dell’Osservatorio turistico regionale, che registra nel bimestre giugno-luglio 2022 in Piemonte un incremento del 39% degli arrivi e del 45% dei pernottamenti rispetto allo stesso periodo del 2021”.

“Durante l’estate – aggiunge – ho partecipato a molti incontri con le comunità valligiane, spaziando dalla zona di Lanzo, la Valchiusella e le Valli Orco e Soana, e constatando personalmente con gli amministratori locali quanto valore aggiunto la rinascita turistica stia portando sia alle aziende che la offrono, sia all’intero indotto dei borghi coinvolti”

