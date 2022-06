Il tubo corrugato per cavidotti è un elemento che circonda letteralmente le nostre vite anche se non possiamo vederlo a occhio nudo. In qualsiasi città, costruzione o infrastruttura, e persino sotto il manto stradale, sono posizionati miriadi di tubi corrugati che svolgono una funzione a dir poco fondamentale: proteggere i cavi elettrici che ci permettono di accedere a telefoni, televisori, antifurto e internet.

Cos’è un tubo corrugato per cavidotti?

Quando si realizza un’infrastruttura elettrica privata o pubblica, ovviamente è necessario optare per la scelta del tubo corrugato per cavidotti più idoneo in base alla destinazione d’uso. Difatti sotto le infrastrutture edilizie e l’asfalto stradale passano tantissimi cavi e tubi, motivo per cui è necessario mantenere un certo ordine, soprattutto perché, in caso di guasto, per il tecnico sarebbe impossibile capire a colpo d’occhio quale sia il cavo da riparare.

La normativa sui colori

Difatti i tubi corrugati per cavidotti si distinguono per colori. Secondo quanto stabilito dalle normative CEI (64-100/2 e 64-8)questi tubi di protezione sono identificati da un codice a 12 cifre e da uno specifico colore. Il codice serve a caratterizzare la resistenza a compressione, urto, temperature alte e basse, curvatura e così via.

Il colore, invece, serve a distinguere il tipo di cavi elettrici che scorre all’interno dei tubi. In particolare il colore bianco identifica i cavi di trasmissione dati mentre il colore marrone è utilizzato per antifurti e impianti di sicurezza. Il viola è il colore degli impianti domotici, mentre il nero è il colore dei televisori e così via.

Finalità d’uso e caratteristiche

Ogni tubo, quindi, ha un suo specifico scopo e viene installato seguendo precise logiche di ordine e sicurezza con il fine di proteggere i cavi che passano all’interno. Dopotutto le strutture interne degli stabili così come il manto che si trova sotto l’asfalto stradale sono luoghi bui e umidi dove circolano umidità e altri agenti esterni.

Per non parlare delle pressioni che sono impercettibili per le persone ma che possono effettivamente causare ingenti danni a un cavo elettrico scoperto. Per finire i tubi corrugati per cavidotti proteggono i cavi elettrici dagli sbalzi climatici e dagli agenti chimici, garantendo così il funzionamento duraturo e ottimale degli impianti elettrici di ogni tipologia.

Il valore dei materiali di cui si compongono

La protezione offerta dai tubi corrugati per cavidotti è garantita dal materiale di cui sono composti che, grazie all’innovazione sul campo, offre elevate prestazioni in termini di leggerezza e flessibilità. Generalmente si compongono di materiali plastici a base di polietilene, polipropilene e PVC, elementi che assicurano in tantissimi altri ambiti il miglior compromesso tra leggerezza, versatilità e facilità di smaltimento.

Oltretutto sono materiali durevoli nel tempo, il che garantisce un ciclo di vita massimo e ridotte esigenze di manutenzione. Ecco perché possiamo considerarli a pieno titolo come materiali altamente sostenibili dal momento che la durevolezza e la robustezza permettono di ridurre i costi di sostituzione. Infine sono materiali sostenibili proprio perché, grazie alle caratteristiche di leggerezza e versatilità, sono facili da trasportare e da installare.

Commenti