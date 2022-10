“Io, musulmana, indosso il burqa. E’ una mia libera scelta, e va bene così”. Lei è Fatma, 45 anni, egiziana, in Italia e a Chivasso dal 2010, ovvero da quando ha raggiunto il marito Ahmed, pizzaiolo alla Medina di Leinì. Hanno quattro figli nati qui e iscritti alle scuole di Chivasso. Studiano e sono tutti ben integrati nella comunità.

Ma Fatma, da giorni, non si sente più sicura. Perché c’è un uomo che ogni volta che la incrocia per strada, al mercato o in qualche supermercato la insulta per le sue origini. E’ un professionista di 65 anni che vive in città.

Ora i carabinieri di Chivasso lo hanno denunciato per “vilipendio alla Religione” dopo l’ultimo episodio a sfondo razziale.

Venerdì mattina davanti alle scuole Marconi, ha avvicinato Fatma che accompagnava il figlio più grande alla scuola media.

A quel punto il professionista ha iniziato nuovamente ad insultare lei e la sua Religione proferendo frasi in arabo tipo: “Il profeta Muhammad (Maometto) è un porco”; “Allah non esiste. E’ cattivo” e ancora: “Tu sei Satana”. Tutto questo davanti a famiglie e bambini che entravano a scuola. Per fortuna la scena è stata osservata da un agente della polizia municipale impegnato davanti alle scuole e da un carabiniere fuori dal servizio che insieme sono riusciti a bloccare il professionista prima che facesse perdere le tracce.

Poi è arrivata la gazzella dell’Arma e quell’uomo è stato portato in caserma e denunciato.

Tutto finito? Chissà. Perché ora Fatma non esce di casa se non accompagnata del marito Ahmed. “La maggior parte delle volte mi sento come mangiata dalla mia religione, ma l’atteggiamento delle forze dell’ordine e dei Chivassesi mi conforta e mi fa sentire al sicuro”.

Ma è contenta che ora quest’uomo sia stato denunciato?

“Non sono affatto contenta. Mi dispiace anche un po’ perché non avrei voluto si arrivasse a questo. Io non chiedo niente a nessuno. Rispetto le altre religioni, ma vorrei solo che la smetta di disturbarmi e insultare la mia religione” conclude Fatma seduta accanto al marito mentre i figli ascoltano incuriositi.

Commenti