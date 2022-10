Sono sempre più frequenti a Torino i casi automobilisti vittime di una particolare forma di truffa on line sulle assicurazioni: gli utenti prendono contatto con dei sedicenti broker che, dietro il pagamento del premio, forniscono via whatsapp un certificato fasullo.

A lanciare l’allarme è la polizia locale dopo la scoperta di un ultimo episodio.

Una pattuglia del reparto sicurezza stradale aveva fermato un automobilista per un controllo quando il particolare dispositivo di verifica delle targhe aveva segnalato l’assenza della copertura assicurativa. L’automobilista ha mostrato il documento in suo possesso e ha scoperto, così, di essere stato raggirato.

Per lui (come per le altre vittime) è però stato necessario applicare una serie di sanzioni: 866 euro di multa, la decurtazione di 5 punti sulla patente e il sequestro del mezzo.

Ha comunque presentato una querela e la polizia municipale ha inoltrato alla procura la notizia di reato.

“Il modus operandi dei truffatori – spiegano al comando – è sempre lo stesso. Dopo una preliminare ricerca su internet alla ricerca di un preventivo conveniente, l’automobilista contatta il numero verde trovato in rete e parla con un sedicente broker assicurativo che fornisce un nuovo contatto telefonico da contattare tramite whatsapp. Successivamente, il falso agente assicurativo fornisce al malcapitato gli estremi di una carta prepagata da ricaricare con un importo pari al premio dell’assicurazione, per poi inviare, sempre tramite whatsapp e a ricarica effettuata, il certificato assicurativo falso”.

La polizia municipale ha messo a punto un breve vademecum per i consumatori che contiene un elenco di controlli da effettuare prima e dopo la stipula di un contratto con una qualsiasi compagnia assicuratrice reperita sul web. Il documento è disponibile su internet della all’indirizzo http://www.comune.torino.it/ vigiliurbani/

