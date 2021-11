IVREA. Un marocchino di 36 anni e il cognato 39enne, italiano di origini magrebine, sono stati arrestati per furto aggravato, danneggiamento e indebito utilizzo di carte di credito. Secondo le indagini della polizia di Ivrea sono i responsabili di una serie di furti ai danni di automobilisti.

Le vittime sono state derubate con la tecnica della gomma bucata: impegnati nella sostituzione del pneumatico, si sono successivamente resi conto di essere stati derubati del portafoglio con carte di credito, bancomat e contanti.

In un’occasione, nel breve arco temporale di quattro ore, i due complici sono riusciti a spendere ben 5000 euro tra Torino, Chivasso ed Ivrea, acquistando beni di lusso, gioielli ed articoli sportivi. Il trentanovenne, domiciliato a Rivarolo Canavese, è stato arrestato dalla Squadra Volanti di Torino in un albergo del centro città. Il complice è stato identificato lo scorso 15 novembre dai carabinieri e arrestato in via Belfiore.

