Trovato senza vita in un vigneto di Verrua Savoia il 55enne di San Benigno Canavese. Non si avevano più notizie dell’uomo da giovedì sera.

Non hanno un lieto fine, purtroppo, le ricerche di Davide Campaner. Poche ore fa, l’uomo è stato trovato senza vita in un vigneto, in località Collegna di Verrua. In un campo, ieri, poco distante, era stato ritrovato il suo cappellino.

Davide Campaner era ospite della struttura di Villa Zamparelli, in località San Giovanni. Al momento della scomparsa indossava jeans, felpa con cappuccio bordeaux e berretto nero.