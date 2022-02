A scoprire il corpo sono stati gli operai dell’impianto del canale idrico di Quassolo. Ad un certo punto, venerdì scorso, su un cumulo di detriti è stato avvistato il corpo di Alessio Rore, 21 anni, residente a Fontainemore (Aosta), ma domiciliato in frazione Bajo a Borgofranco d’Ivrea dove viveva con il padre Daniele.

Ora sarà l’autopsia disposta dalla Procura di Ivrea a chiarire le cause del decesso anche se, per i carabinieri di Settimo Vittone e i magistrati non ci sono dubbi: il corpo non [...]