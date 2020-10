Troppe code, tamponi nel week end a Settimo, Castellamonte e Chivasso

Tamponi anche nei fine settimana a Settimo Torinese, Castellamonte e Chivasso. Troppe code, troppe persone che tornano a casa senza poter eseguire i tamponi per il Covid. Così l’Asl To 4 corre ai ripari.

Sabato 24 ottobre saranno operativi i Punti di accesso diretto di Castellamonte, di Chivasso e di Settimo Torinese con orario 10.30-14.30.

Domenica 25 ottobre sarà aperto il Punto di accesso diretto di Settimo Torinese con orario 10.30-13.30.

Dall’Asl fanno sapere che “poiché il sistema presenta una capacità massima giornaliera di effettuare i tamponi, l’erogazione in giornata verrà garantita fino a saturazione di tale capacità”.

Sempre dall’Asl ricordano ai cittadini che “i Punti di accesso diretto (Hot spot) dell’ASL TO4 per l’esecuzione di tamponi per il virus SARS-CoV-2 sono dedicati alle scuole, a coloro che rientrano da Paesi per i quali vige l’obbligo del test e per tutti i casi ritenuti necessari dal SISP (Servizio di Igiene e Sanità Pubblica). Pertanto, si può accedere ai Punti di accesso diretto soltanto su indicazione del proprio medico di famiglia o pediatra di libera scelta o di un medico del SISP; infatti, al momento dell’accesso l’interessato o, in caso di minorenni, il titolare della responsabilità genitoriale è tenuto alla compilazione di un’apposita autodichiarazione, nella consapevolezza di tutte le conseguenze civili e penali previste dalla normativa in caso di dichiarazioni false.

L’accesso agli Hot spot aziendali è consentito solo se il candidato al tampone si trova all’interno di un autoveicolo: è vietato presentarsi a piedi, in bicicletta, su ciclomotore o su altri motoveicoli privi di abitacolo”.

Commenti