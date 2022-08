Infermieri dell’Asl To4 in “stato di agitazione” o quasi. Incavolati neri per le tante bugie di questi anni e soprattutto per le assunzioni promesse e non mantenute. La minaccia è del Nursind, il sindacato delle professioni infermieristiche che nelle scorse ore ha informato pure il Prefetto.

All’indice la delibera 98 dello scorso 4 febbraio, peraltro già contestata dal Nursind. Nel testo si precisava che si sarebbe provveduto ad assumere solo il turn-over, ma dai dati richiesti dal sindacato in questi giorni si è scoperto che la situazione è peggiore del previsto.

Di tutta prima sembrerebbe [...]