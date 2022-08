Nella conta dei danni del fortissimo temporale che si è abbattuto questa notte a Chivasso c’è da registrarne uno al PalaLancia di via Favorita. Il forte vento ha completamente smantellato la copertura di lamiera (circa 1.500 metri quadri) e l’acqua si è riversata copiosa all’interno. Danni anche alla pavimentazione che era stata rinnovata di recente.

La struttura di via Favorita. che è stata dichiarata inagibile, era utilizzata come palestra da alcune società sportive. Di recente era stata convertita come hub vaccinale.

