La Federazione Pugilistica Italiana rende noto che, causa situazione emergenziale dovuta al COVID-19, il Trofeo Alberto Mura di boxe, inizialmente messo in calendario dal 13 al 15 marzo, avrà luogo dal 28 al 30 maggio 2020. Una decisione presa d’urgenza d’intesa con la Commissione Tecnica Nazionale, a seguito di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020 come ulteriori disposizioni attuative del decreto legge n. 26 del 23 febbraio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Si è così ritenuto opportuno prevedere la momentanea revisione del Calendario Attività Agonistiche 2020, con particolare al primo evento in programma, il Torneo Nazionale Italia Maschile – Trofeo Alberto Mura. L’evento sarà reinserito nel Calendario Nazionale con il posticipo della data di svolgimento fissata nei giorni dal 28 al 30 maggio 2020. Rimangono invariati i criteri di selezione degli atleti già adottati dai rispettivi Comitati e Delegazioni Regionali.

