TROFARELLO. Refurtiva in un nascondiglio segreto dell’auto, due arresti

Avevano ricavato un vano segreto nell’auto, per nascondere gli strumenti per lo scasso, due sinti di 40 e 46 anni arrestati ieri a Trofarello, nel Torinese, dai carabinieri di Chieri dopo un inseguimento. I militari hanno scoperto che sotto la plancia, di fronte al sedile anteriore, i due uomini avevano un vano nascosto con due radio, un flessibile, due cacciaviti, una prolunga, due cappellini, due scaldacollo, due paia di guanti. Dalle indagini dei carabinieri è emerso che la coppia, ispirandosi al film ‘The Jackal’, remake della famosa pellicola ‘Il giorno dello sciacallo’, aveva cambiato il colore dell’auto ricoprendola con una pellicola nera nella speranza di sfuggire ai controlli. Nei giorni scorsi, i carabinieri di Chieri hanno denunciato per falso e possesso ingiustificato di grimaldelli altre due sinti di 30 anni. Fermati a bordo di una Fiat Panda con targa modificata, avevano radio, metal detector, cacciaviti, fasce elastiche, cappellini e guanti.

