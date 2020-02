TROFARELLO. Donna Scomparsa da ieri: “Aiutateci a cercarla”

Da ieri mattina, verso le 10 circa, risulta scomparsa Olga Vera Battaglini, 49 anni residente a Moncalieri in via Sestriere 43 ter, ma domiciliata da circa 5 anni presso la Comunità Itaca di Trofarello, vicolo Santa Croce 14 in quanto affetta da seri problemi di igiene mentale.L’ultimo avvistamento, circa 10/20 minuti dopo essere uscita in maniera autonoma per prendere un caffè, è stato appunto intorno alle ore 10 a Trofarello nei pressi della fermata del 45 ed era sola.Olga aveva con se 2 euro e il telefonino che pero’ risulta continuamente spento. La donna necessita di cure farmacologiche.

Sono state fatte ricerche ‘fai da te’ ( area Trofarello, Moncalieri, Nichelino) sino all’imbrunire quando è stata fatta denuncia ai carabinieri di Rivoli dal padre, anche Amministratore di Sostegno di Olga. Le ricerche sono tutt’ora in corso .