Una gara di carattere nazionale con premi in denaro. E’ l’ottava “Trino sotto le stelle”, organizzata dal Gruppo Podistico Trinese per venerdì 20 maggio. La competizione è ufficialmente riconosciuta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera e si svolgerà su un percorso di 5 chilometri, omologato dalla stessa Fidal. La partenza sarà alle 20 dal palazzo comunale e prevede due giri da 2,5 chilometri ciascuno. Alla gara possono partecipare i tesserati Fidal, Runcard e atleti tesserati per federazioni estere.

L’ordine di arrivo sarà suddiviso in categorie (maschile e femminile), con premi ai primi 5 classificati di entrambe le categorie da 100 a 50 euro.

Per il Gruppo Podistico Trinese si tratta di una prova per il futuro, come spiega il vicepresidente Vanni Mussio: «E’ la prima volta che proponiamo una 5 chilometri. Questa corsa ci servirà per valutare l’organizzazione dei prossimi eventi. Se avremo un buon riscontro di partecipazione, riproporremo altre gare di livello nazionale come questa. In caso contrario, ci concentreremo sulle competizioni regionali».

Se i dubbi si concentrano sulla quantità di partecipanti, le certezze di Mussio vertono invece sulla qualità degli atleti che prenderanno il via alla corsa podistica: «Sarà certamente una gara di buon livello. Avremo atleti di spessore, come Valeria Rossino, atleta professionista già vincitrice di diverse competizioni. Come detto, speriamo di poter contare anche su un buon numero di iscrizioni: le competizioni nazionali hanno dei costi, come per i microchip e il calcolo del tempo. Per poter replicare servirà il giusto riscontro» conclude il vicepresidente.

L’iscrizione alla corsa ha un costo di 8 euro per la competitiva e 5 per la non competitiva. La chiusura delle iscrizioni è prevista per oggi, martedì 17 maggio. Le iscrizioni il giorno della gara saranno accolte con un costo aggiuntivo di 2 euro. Per iscriversi è necessario consultare il sito internet del Gruppo Podistico Trinese”: www.gptrinese.it.

Commenti