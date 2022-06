Continuano le iniziative proposte da “’L Lantarnin dal Ranatè”. Sabato 18 giugno l’associazione trinese presenterà infatti un doppio spettacolo teatrale, a cura della Compagnia Attori Torino. In scena due previ pièces,, entrambe ideate da Calogero Marchese. Il primo spettacolo sarà Bugiardo dentro. La bugia paga!, interpretato dallo stesso Marchese; il secondo sarà invece Sexy come un carlino, ancora con Calogero Marchese e Alessandra Tartaglia.

Gli spettacoli si tennanno alle 21.30 al Teatro Civico. Il costo del biglietto è di 7 euro, Per prenotazioni e informazioni chiamare il 347.6466221.

Infine, i “Lantarnin” hanno comunicato la prima iniziativa in programma per luglio, la “Ginnastica d’la salut”, iniziativa dedicata ai passi dei balli americani country. L’iniziativa, che si svolgerà in piazza Banfora, sarà proposta tutti i lunedì di luglio: 6, 13, 20 e 27.

