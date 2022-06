Siccome il Carnevale invernale è stato in forma ridotta a causa della pandemia, domenica 28 maggio all’ex mercato coperto di piazza Comazzi si è festeggiato il “Carnevale estivo”. Nel pomeriggio c’è stato il ballo dei bambini, con spettacolo e intrattenimento del Mago Rum. La sera, poi, grande festa in maschera com Dj set di Ricky Aristarco di Rtl 102.5; premiazione della maschera più bella e danze fino a notte inoltrata.

Commenti