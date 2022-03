TRINO VERCELLESE. Partirà nelle prossime ore da Trino (Vercelli), con direzione Ucraina, un camion pieno di prodotti alimentari, medicinali, abbigliamento invernale e coperte. E’ il frutto delle donazioni dei cittadini trinesi, che in pochi giorni sono riusciti a riempire circa 70 bancali di prodotti a sostegno della popolazione ucraina coinvolta nel conflitto con la Russia.

Venerdì, sottolineano dall’amministrazione, partirà un secondo carico con tutto quello che è stato ulteriormente raccolto grazie alla generosità dei cittadini. “Le immagini di un camion pieno che sta per partire per l’Ucraina ci emozionano – commenta il sindaco Daniele Pane -. Siamo orgogliosi dell’enorme cuore dei nostri cittadini. Un magnifico esempio di solidarietà e civiltà di cui avevamo bisogno in queste settimane cupe”. A Vercelli, in occasione della Festa della Donna, il Gruppo Fioristi ha deciso di devolvere parte dell’incasso derivante dall’8 Marzo in favore dell’emergenza in Ucraina. I fondi raccolti verranno consegnati alla Croce Rossa di Vercelli, che ha un canale diretto con la Cri nazionale.

