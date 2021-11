TRINO VERCELLESE. La Bassa Vercellese ha avuto un ruolo strategico per l’insediamento di antiche popolazioni: da Livorno Ferraris a Crescentino, o lungo il Po, la possibilità di trovare reperti che raccontano la storia di questi luoghi è alta. Anche a Trino ci sono tracce del passato, perché si trovava sull’asse del fiume e dell’altrettanto importante collegamento tra Torino e Pavia. Testimonianze rilevanti stanno emergendo nel sito di San Michele in Insula, chiesetta nelle campagne trinesi che l’Amministrazione comunale vorrebbe trasformare in una meta turistica.

Il Comune ha recentemente finanziato con diecimila [...]



