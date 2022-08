Nei prossimi giorni in città si festeggerà il patrono San Bartolomeo.

Giovedì 25 agosto alle 18 a Palazzo Paleologo sarà inaugurata la mostra “Andata e ritorno” di Aldo Dolcetti e sarà presentato il progetto “Palazzo Paleologo di Trino: tra storia e arte”, a cura del Liceo Artistico “Alciati”.

Venerdì 26 in piazza Banfora alle 15 l’associazione “Artedù” proporrà “Ormeforme – artegioco e percorsi outdoor”. Alle 22, in piazza Comazzi, serata musicale “Tributo Abba”.

Sabato 27 le vie del centro e piazza Audisio ospiteranno la festa a tema “Old american”, con esposizione di auto e moto. Alle 17 è in programma una visita guidata alla chiesa di San Michele, e dalle 21 alle 23,30 sarà aperto il Museo “Irico”. Alle 21,30 in piazza Audisio si terrà il concerto di cover anni 70, 80 e 90 con i Sick Brain. Alle 22,30 in piazza Comazzi, l’Energy Disco Show di “Explosion”.

Domenica 28 dalle 9,30 sfileranno i diciottenni della Leva 2004; sarà poi celebrata, nella parrocchiale di San Bartolomeo, la messa in onore del patrono. Alle 18 a Palazzo Paleologo ci sarà una conferenza di Aldo Dolcetti. In piazza Audisio alle 21 Alberto Mandarini proporrà il jazz tribute “A kind of miles”, mentre alle 21,30 in piazza Comazzi è in programma il concerto di Dodi Battaglia, già chitarrista e cantante dei Pooh. Le chiese della città saranno aperte per tutto il giorno, il Museo “Irico” dalle 21 alle 23,30.

Lunedì 29 per tutta la mattina si terrà la fiera di San Bartolomeo. Alle 10,30 in piazza Audisio l’associazione Artedù proporrà “Suoninsieme Perimetrozero”. Alle 21,30 ancora piazza Audisio ospiterà “Romeo e la Cooperfisa”, ballo liscio offerto da Aoct. In piazza Comazzi alle 21 ci sarà la sfilata della Leva 2004, con musica di Dj Blansh; dalle 23, dj set con Dj Prezioso e Dj Franco Frassi.

La patronale si chiuderà martedì 30: in piazza Audisio alle 21 è in programma il Concerto di San Bartolomeo della Banda cittadina “Giuseppe Verdi”. Alle 22 piazza Comazzi sarà animata dallo spettacolo di Paolo Migone, cabarettista di Zelig, e dalle 23,30 dallo spettacolo pirotecnico “Piro Fantasy”. Tutte le sere a partire dalle 20 in piazza Comazzi la Pro Loco proporrà cene a base di piatti tipici.

“Pomeriggi insieme” nei giardini della biblioteca

Nell’ambito della patronale di San Bartolomeo, l’associazione ‘L Lantarnin dal Ranatè organizza tre “Pomeriggi insieme” (ore 17,30) nei giardini della biblioteca. Venerdì 26 agosto è in programma “I giovani Doc” con alcuni medici trinesi, sabato 27 il coro alessandrino “Le note sui registri”. Martedì 30, infine, “Sarabanda giovani 2” con gli allievi dell’associazione Artedù guidati da Meco Traversa e Alessia Specchia.

